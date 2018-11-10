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Sportif yetenek taraması yapılıyor

Muğla Milas’ta “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” kapsamında, genç yetenekler aranıyor.

Muğla Milas'ta “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” kapsamında, genç yetenekler aranıyor.


Milas'ta “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” kapsamında, genç yetenekler aranıyor.


Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi, Milas'ta 6-8-9-12 Kasım tarihleri arasında, Milas Spor Salonu'nda yapılıyor.


Milas'ta bulunan 62 ilkokul ve 3 sınıf öğretmenliği toplam üzere toplamda Bin 573 öğrenci, yetenek taramasına katıldı. Yetenek taramasına Muğla'dan gelen; Banu Doğangüzel, Serhat Erdaş, Vildan Şenocak, Şirin Köroğlu, Sevgi Öztün, Dilek Akgün, Güven Otçu, Özlem Ağılönü, Fırat Kahraman isimli beden eğitimi öğretmenleri; Seher Şahin, Hatice Gül Faydalı, Ufuk Canikli, Ayhan Deniz, Yavuz Karahasanaoğlu, Sabri Yılmaz, Serdar Türem isimli antrenörler sportif Spor Uzmanı Muhammet Say görev yapıyor.


Milas Spor Salonu'nda gerçekleşen Sportif Yetenek Taraması'nı yapan tüm antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri; sportif yetenek sınavına katılan çocukların çok yetenekli olduklarına vurgu yaptılar.


Sportif Yetenek Taraması, 12 Kasım Pazartesi günü yapılacak olan çalışmanın ardından sona ereceği öğrenildi.

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