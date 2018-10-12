İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Su altının şampiyon görüntüleri belirleniyor

Bodrum açıklarında dün başlayan ve bugün son gün yarışları yapılan Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası’nda 2018’in en iyi sualtı fotoğraflar ve videoları belirlenecek.

Bodrum açıklarında dün başlayan ve bugün son gün yarışları yapılan Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nda 2018'in en iyi sualtı fotoğraflar ve videoları belirlenecek. Fotoğraf ve video jürisinin belirleyeceği en iyi görüntülerin sahipleri ödüllendirilecek.


Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nda, 62 sualtı görüntüleme fotoğrafçısı, şampiyonluğu getirecek fotoğraf ve videoları çekmek için 2 günde 4 ayrı dalış gerçekleştiriyorlar. Yarışlar, fotoğraf kategorisinde balık, makro, konulu makro, geniş açı ve modelli geniş açı disiplinlerinde ve video kategorisinde yapılıyor.


Sporcular en iyi sualtı fotoğraflarını çekmek için, Büyük Reef, Küçük Reef, Pınar 1 Batığı ve SG-115 dalış noktalarında mücadele ediyorlar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.