Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 13:31

Su hattı bir anda patladı, asfalt paramparça oldu

Bodrum’da su isale hattı bomba gibi patladı.

Su hattı bir anda patladı, asfalt paramparça oldu

03 Eylül 2018 13:31

Asfaltı paramparça eden patlamanın ardından 4 metrelik çukur oluştu.


Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerindeki DSİ ana isale hattı patladı. Patlamayla birlikte tonlarca su sokaklardan aktı. Haber verilmesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, patlamanın olduğu bölgeye gitti. Hızlı bir şekilde çalışma yapmaya başlayan ekipler, kısa süreliğine bölgenin suyunu kesti. MUSKİ ekiplerinin patlamadan dolayı 4 metre derinliğinde, 6 metre eninde büyük bir çukurun oluştuğu noktada çalışma başlattığı bildirildi.


Vatandaşların mağdur olmaması için MUSKİ 4 ekibini patlama olan bölgeye gönderdi. Yaklaşık 6 saat içerisinde mahalleye tekrar su verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç