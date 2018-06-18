Su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

Dün akşam saat 22:30 sıralarında Ali Karabulut (38) yönetimindeki 48 KR 607 plakalı otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Araç sürücüsü Ali Karabulut, önce Dalaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ardından da Fethiye’de özel bir hastane sevk edildi.

Diğer yaralılar, Serkan O., Hatice O., Sebahat Buse O., ve Bade K. ise Ortaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Tedavi altına alındığı Fethiye’de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Karabulut, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.