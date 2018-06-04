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04 Haziran 2018 09:04

Suç makineleri Köyceğiz polisinden kaçamadı

Köyceğiz’de, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 2’si cezaevi firarisi, 3 kişi yakalandı.

Suç makineleri Köyceğiz polisinden kaçamadı

04 Haziran 2018 09:04


Edinilen bilgiye göre; Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesinde bir polis memurunun evindeki hırsızlık olayına karıştığından şüphelenilen şahısların bordo renkli bir araçla Köyceğiz istikametine kaçtıkları ihbarı üzerine Muğla-Fethiye karayolu üzerinde güvenlik önemli aldı.


Polislerin dur ihtarına uymayan araç Ortaca istikametine kaçtı. Karayolları Müdürlüğü önünde yol ekiplerce trafiğe kapatılarak araç durduruldu.


Aracın durulması üzerine şüpheli şahıslar yaya olarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından 40 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi A.T., 15 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi İ.K. ve 32 ayrı suçtan kaydı bulunan U.N. isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı.


Şahısların üzerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada Gökova Mahallesinde polis memurunun evindeki hırsızlık olayında bahse konu olan ziynet eşyaları ve paralar ele geçirildi.


Muğla’da çeşitli hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak uzun zamandır arandıkları öğrenilen şahıslar, Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.




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