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16 Haziran 2017 18:49

Suç makinesi yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin iki ay boyunca izini takip ettikleri suç makinesini kırsal bir mahallede kaldığı evde kıskıvrak yakalandı.

Suç makinesi yakalandı

16 Haziran 2017 18:49


Hakkında dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yaralama olaylarından dolayı toplam 33 adet aranma kaydı bulunan H.K. (47)’nin yakalanması için özel ekip kuruldu. Özel ekip 2 ay boyunca H.K.’nin izini takip etti. H.K. kısa süreliğine ev kiralayarak iki ay boyunca kaçmayı başardı. Kullandığı aracın ise başkası adına kayıtlı olduğu öğrenilen suç makinesinin Ula ilçesine bağlı Karabörtlen Mahallesinde olduğu tespit edildi. Sivil ekipler H.K.’nin kiraladığı konuttan çıkarak araca binmek üzere iken kıskıvrak yakalandı.


Emniyetteki işlemlerin ardından Muğla Adliyesi’ne getirilen H.K.’nin 33 arama kaydının yanında kesinleşmiş 79 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. H.K. Aaliye’deki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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