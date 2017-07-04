Suikast davasının Başsavcısı Yargıtay’a atandı

Başsavcı Topuz, içerik ve özgül ağırlığı açısından 15 Temmuz’un en önemli davası olması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taraf olduğu ‘Suikast Girişimi’ davası için 44 tutuklu sanığın yargılandığı salonu da bizzat kendisi dizayn ettirmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Yaz Kararnamesinde terfi ettirilerek Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Kırklareli’den Vali’den sonra Başsavcı da Muğla’ya atandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz’dan boşalan Başsavcılık makamına Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz atandı. Kırklareli ilinden Muğla’ya bir hafta önce de Vali Esengül Civelek kadın valisi olarak atanmış ve göreve başlamıştı. Başsavcı Yavuz, görev yaptığı bölgelerde özellikle ceza infaz kurumlarındaki sosyal aktiviteleri ile tanınan bir isim.