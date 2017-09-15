Suikast girişimi davası 27 Eylül’e ertelendi

Ara kararda sanıkların tamamının tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın 27 Eylül tarihine ertelenmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 44’ü tutuklu, 47 sanığın Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasında ara karar verildi. Mahkeme heyeti ara kararda sanıklar Haldun Gülmez ve Ali Sarıbey’in ByLock görüşmelerinin istenmesine, her iki sanığın ByLock ile ilgili ek savunma yapmasına, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın 27 Eylül tarihine ertelenmesine karar verdi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, sanıkların, “Cumhurbaşkanına suikast”, “Anayasayı ihlal”, “yasama organına karşı suç”, “hükümete karşı suç”, “silahlı terör örgütü yöneticisi olma”, “yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme”, “yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama”, “zincirleme şekilde silahla tehdit”, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret”, “kamu malına zarar verme”, “mala zarar verme”, “nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali” ve “nitelikli yağma” suçlarından cezalandırılmaları isteniyor. Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ’nün ‘suikast timi’ndeki biri firari 37 asker için en az 6’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.