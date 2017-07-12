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12 Temmuz 2017 14:49

‘Suikast Timi’ davasının üçüncü duruşması başlıyor

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik darbeciler tarafından gerçekleştirilen suikast girişimi davasında üçüncü duruşma yarın Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda başlayacak.

‘Suikast Timi’ davasının üçüncü duruşması başlıyor

12 Temmuz 2017 14:49

44’ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı ilk iki duruşmada 19 celse görüldü.


İzmir Çiğli 2. Jet Ana Üs Komutanlığı’ndan hard disk içerisinde gönderilen görüntü kayıtlarının fotoğraf karesi şeklinde mahkemeye gönderilmesi istenmişti. Üçüncü duruşmada ayrıca Adli Tıp Kurumu Muğla Şube Müdürlüğünde görevli adli tıp uzmanı Çetin Seçkin bilirkişi olarak dinlenecek.



HTS kayıtları istenmişti


Muğla 2’nci ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Cumhurbaşkanı’na suikast girişimi davasının üçüncü duruşmasında, Marmaris’e gelen Özel Kuvvetler biriminin komutanı eski Binbaşı Şükrü Seymen’e dağıtıldığı belirtilen açık hatlara ait numaraların 14-15-16/07/2016 tarihlerinde birbirleri ile ve bu açık hatlarla görüşme kayıtlarının bulunup bulunmadığının tespiti istenmişti.



Keşif yapılıp yapılmaması kararı verilecek


Cumhurbaşkanı’na suikast girişimi davasının üçüncü duruşmasında ayrıca olay yeri keşif yapılması ile ilgili karar da çıkacak. İkinci duruşmanın ara kararında keşif ile ilgili mahkeme tarafından alınan kararda olay mahallinde keşif yapılmasının gerekip gerekmediği eksikliklerin tamamlanmasından sonra karar verilecek.



Şüpheliler hakkındaki suçlamalar


Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, davanın bir numaralı şüphelisi Fetullah Gülen yer alıyor. Şüpheliler; Cumhurbaşkanı’na suikast, Anayasayı ihlal, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, silahlı terör örgütü yöneticisi olma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, zincirleme şekilde silahla tehdit, Cumhurbaşkanı’na hakaret, zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali ve nitelikli yağma suçlarından yargılanıyorlar.


Duruşma nedeniyle sanıkların duruşma salonuna getirilişleri esnasında 15 Temmuz’un yıl dönümü olması nedeniyle vatandaşlar yine tepki amacıyla duruşmanın yapılacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası çevresinde toplanarak tepkilerini dile getirecekler.




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