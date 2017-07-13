‘Suikast Timi’ davasının üçüncüsü başladı

Davada 44’ü tutuklu 47 sanık yargılanıyor.

Üçüncü duruşmada eksik delillerin toplanması, daha önce dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve darbe girişimi öncesi ve sonrası sanıklardan bazılarının kullandığı telefon kayıtlarının mahkemeye sunulması bekleniyor.

Muğla 2’nci ağır Ceza Mahkemesinde görülen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Suikast Girişimi’ davası Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülürken, 44 tutuklu sanık Muğla E Tipi Kapalı cezaevinden havadan polis helikopteri güvenlik için konvoya eşlik etti. Karadan Emniyet ekiplerinin yol güzergahı boyunca güvenlik önlemi aldığı duruşma öncesi vatandaşlar duruşmanın yapılacağı salonun çevresinde darbecilere karşı tepki eylemi gerçekleştirdi. Vatandaşlar tepki eylemi gerçekleştirdiği ve sanıkların yürüyerek gittiği yolun hemen ilerisine idam sehpası kurdu.

Sanıkların duruşma salonuna hareket etmesi ile uzun süre tepki gösteren vatandaşlar slogan attılar.

Şüpheliler hakkındaki suçlamalar

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada davanın bir numaralı şüphelisi Fetullah Gülen yer alıyor. Şüpheliler hakkında, Cumhurbaşkanına suikast, Anayasayı ihlal, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, silâhlı terör örgütü yöneticisi olma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs etme, kasten öldürmeye teşebbüs, zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, zincirleme şekilde silahla tehdit, Cumhurbaşkanına hakaret, zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali ve nitelikli yağma suçlarından yargılanıyorlar.