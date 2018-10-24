MUĞLA (İHA) – Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ve iki polisin şehit edilmesi ile ilgili dosyanın Yargıtay'da olduğunu açıkladı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde 2005 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün Koruma Kurulu toplantısından yapılan çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ile kamu kurum müdürleri katıldı.

Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu toplantısında Muğla'da devam eden ve karara bağlanan Fetullahçı Terör Örgütü davaları hakkında bilgi veren Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, 711 kamu davası dosyasını karara bağladıklarını açıklarken, Cumhurbaşkanına Suikast Girişimi davası dosyasının ise İzmir İstinaf Mahkemesinin kabulünün ardından Yargıtay'da olduğunu açıkladı.

711 dosya karara bağlandı

Başsavcı Yavuz, “Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olarak FETÖ ve darbe soruşturmaları kapsamında bu güne kadar bin 285 kamu davası açmışız. Hakkında dava açtığımız şüpheli sayısı 2 bin 105. Şu ana kadar 15 Temmuz süreci sonrasında Muğla'da 2. ve 3. Ağır Ceza Mahkememiz faaliyete geçtiler ve bunlar FETÖ ve darbe dosyalarına bakıyorlar. 711 dosyamız karara bağlandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olarak FETÖ'den ve darbeden hakkında ihbarda bulunulan ve takipsizlik kararı sayısı da 930. Mahkemelerimiz şu ana kadar 711 kamu davasından 156 beraat kararı, 311 de mahkumiyet kararı ve 245 de görevsizlik ve yetkisizlik kararı verdi” dedi.

Suikast timi dosyası Yargıtay'da

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olarak ellerinde 475 dosya bulunduğunu belirten Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ve iki polisin şehit edilmesi ile ilgili dosyanın Yargıtay'da olduğunu açıkladı. Başsavcı Yavuz, “Cumhurbaşkanımıza suikast girişimi dosyamız seri bir şekilde karara bağlandı. 2018 Nisan ayı içerisinde İzmir İstinaf Mahkemesine gitti. 4 aylık bir süre içinde Muğla 2. Ağır Ceza Mahkememizin kararını onadı. Şu anda da Yargıtay aşaması devam ediyor” diye konuştu.

“Sözde ilçe imamlarının hepsi yakalandı”

Muğla'da savcılık ve mahkeme aşamasında şeffaf, adil, objektif, tarafsız bir şekilde davaları yürüttüklerini belirten Başsavcı Yavuz, “Muğla ve 13 ilçesinde FETÖ'nün sözde imamlarının tamamı tespit edildi. Bunların da yargılamaları devam ediyor. FETÖ'nün ‘mahrem askeri yapılanması' soruşturması kapsamında, şu ana kadar ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen 290 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunların 226'sı asker. Bunların da soruşturmaları devam ediyor. Bunlardan 61'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu” şeklinde konuştu.

“Baskı iddiaları doğru değil”

Görevlerini yaparken baskı yapıldığı iddialarının doğru olmadığının altını çizen Başsavcı Yavuz, “Çok net söylüyorum ve yıllardır bu işi yapıyorum. Meslek hayatım boyunca bu kadar rahat olduğum, bu kadar rahat çalıştığım bir dönem olmadı. Bazen duyuyoruz basından, ‘Yargıya siyasetten baskı var' diye. Ama böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir dönemde Muğla Cumhuriyet Başsavcısı olmak bizim için gurur. Tek derdimiz hak, hukuk ve adalet. Başka bir şey değil” dedi.