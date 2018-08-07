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07 Ağustos 2018 17:11

Şule Kükrer’den Barışa Yelken Sergisi

Dört kadın yelkencinin "Doğu Akdeniz-Kıbrıs Barış Seyri"ndeki fotoğraflarından oluşan “Barışa Yelken” adlı fotoğraf sergisi, Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı.

Şule Kükrer’den Barışa Yelken Sergisi

07 Ağustos 2018 17:11

Sergiden elde edilecek gelirlerin Bodrum Sağlık Vakfı’na bağışlanacağı belirtildi.


Bodrum Belediyesi’nin de destek verdiği “Barışa Yelken” fotoğraf sergisinin açılışına Bodrum Belediyesi Kültür ve Sanat Koordinatörü Mehmet Kocair, "Deniz Tutkusu Seyirde" ekibi ile yakın dostları, aileleri ve sanatseverler katıldı.


Neşe Hasipek, Ceyda Güleçyüz, Şule Kükrer ve Ferda Volkan’dan oluşan “Deniz Tutkusu Seyirde” ekibi, dünyaya barış mesajı vermek için 19 Mayıs’ta Bodrum’dan "Doğu Akdeniz - Kıbrıs Barış Seyri" için “Tutkum” adlı 13 metrelik yelkenli tekneleriyle yola çıkmış, yaklaşık bin 400 millik yolculuklarını 1 Temmuz’da Bodrum Marina’da tamamlamıştı. 44 günü bulan seyir boyunca ekip üyelerinden şehir plancısı Şule Kükrer tarafından çekilen fotoğraflar, Barışa Yelken adlı sergi ile Trafo Bodrum’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


Ekip olarak paylaştıkları güzel anıların ve hatta zaman zaman yaşadıkları zorlukların da fotoğraflarla anlatıldığı sergide yaklaşık olarak 45 fotoğraf yer alıyor. Sergi hakkında bilgi veren Şule Kükrer, sergideki fotoğrafların, seyrin görsel belleğini oluşturduğunu ifade ederek, denizciliğin kendine has bir yaşam tarzına bir ritüele sahip olduğuna vurgu yapıyor.




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