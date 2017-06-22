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22 Haziran 2017 03:57

Şüpheli otomobil polisi alarma geçirdi

Muğla’nın Fethiye İlçesinde Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan şüpheli otomobil ile ekipler arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.

Şüpheli otomobil polisi alarma geçirdi

22 Haziran 2017 03:57

Ekipleri peşine takan otomobildeki biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.


Taşyaka mahallesinde devriye atan polis ekibinin “dur” ihtarına uymayan şüpheli bir otomobil, kaçmaya başladı. Taşyaka Mahallesinden, Deliktaş mevkiine kaçmaya başlayan 48 JY 668 plakalı şüpheli otomobil polis ekiplerinin yaklaşık yarım saat kovalaması sonucu Mustafa Pekin Caddesinde önü kesilerek durduruldu.


Otomobil sürücüsü E. Y. ile otomobilde bulunan B. Ç. ve A.K. gözaltına alındı.


Kovalamacanın başladığı noktada otomobilden dışarı bir şey atıldığını gören polis ekipler olay yerinde yaklaşık 20 dakika arama yaptı.


Aramada yol kenarına atılı 50, 100 ve 200 liralık banknotlardan toplam 12 bin 700 lira bulundu. İlk incelemede sahte olmadığı tespit edilen paralar, incelenmek üzere emniyete götürüldü.




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