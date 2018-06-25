Sürat botunda 15 sığınmacı yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Fethiye Körfezi Şahin burnu mevkisinde yaklaşık 5 metre boyunda sürat botunda şüpheli bir grup fark etti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan botta, 5’i çocuk 15 Suriyeli sığınmacı yakalandı. Botu kullanan G.B. ise gözaltına alındı.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, botun bir motorunun çalışmadığı ve batma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na getirilen Suriyelilerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Ekipler tarafından bota el konulurken, şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.