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25 Haziran 2018 13:51

Sürat botunda 15 sığınmacı yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Rodos Adası’na sürat botu ile kaçmaya çalışan 15 sığınmacı, Sahil Güvenlik 65 Bot Komutanlığı tarafından yakalanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Sürat botunda 15 sığınmacı yakalandı

25 Haziran 2018 13:51


Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Fethiye Körfezi Şahin burnu mevkisinde yaklaşık 5 metre boyunda sürat botunda şüpheli bir grup fark etti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan botta, 5’i çocuk 15 Suriyeli sığınmacı yakalandı. Botu kullanan G.B. ise gözaltına alındı.


Ekipler tarafından yapılan incelemede, botun bir motorunun çalışmadığı ve batma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.


Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na getirilen Suriyelilerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Ekipler tarafından bota el konulurken, şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.




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