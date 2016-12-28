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28 Aralık 2016 12:56

Suriyeli çocuklar dumandan zehirlendi

Suriyeli çocuklar dumandan zehirlendi

28 Aralık 2016 12:56

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde bir mermer firmasının çiftlik evinde sabah saatlerinde odun sobasından çıkan dumandan zehirlenen üç Suriye uyruklu çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre, Kavaklıdere ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde iki katlı çiftlik evinde sabah saat 09.30 sıralarında anne Iman Bazzara’nın evin bahçesinde çalıştığı esnada evden yoğun duman gelmesi üzerine anne çocukların kaldığı odaya gitti. İçeride yoğun duman olması nedeniyle kapı ve pencereleri açan anne, çevreden yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ambulansı ve Kavaklıdere İlçe Jandarma ekipleri sevk edildi.
112 ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından Abdülrezzak Azizi (5), Merva Azizi (8) ve Farah Azizi (3) yaşındaki çocuklara ilk müdahale yapıldı. Suriyeli çocuklar 112 ekipleri tarafından Yatağan Devlet Hastanesi’ne sevk edildiler. Hastanede doktorlar çocukların öldüğünü açıkladı. Üç Suriyeli çocuğun cenazesi Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri evde yaptıkları incelemede odada bulunan bazı eşyaların kısmen yandığını tespit etti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, çocukların ve annenin geçici koruma kimlik bilgilerinin bulunduğu tespit edildi.



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