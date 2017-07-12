Suriyeli iki kardeş serinlemek için girdikleri denizde boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Kumluova Mahallesi’nde sera işinde çalışan Suriyeli aile, çocukları ile birlikte öğle saatlerinde serinlemek için Kumluova Plajı’na gitti. Havanın sıcak olması nedeniyle Suriyeli ailenin 7 yaşındaki Mail El Ali ve 8 yaşındaki Fazi El Ali isimli iki çocuğu, bir deniz yatağının üzerine yatarak kıyıdan bir süre açıldı. Dalgaların etkisiyle yaklaşık 100-150 metre açılan iki erkek kardeş, kıyıdan çok açıldıklarını fark edince panikledi.

Deniz yatağından düşen iki kardeşin çığlığı üzerine Suriyeli aile ile çevredeki sakinler kurtarmak için hemen harekete geçti. Çevre sakinleri jandarma ve 112 acil ekiplerinden yardım istedi. Denizden çıkarılan iki kardeşten Mail El Ali 112 acil sağlık ekipleri tarafından Kaş Devlet Hastanesi’ne, Fazi El Ali’de Fethiye Özel Letoon Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak iki Suriyeli çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.