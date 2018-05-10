Suriyeli Reşşo etkin pişmanlık istedi

Ele geçirilen PKK/KCK terör örgütünün sözde ‘Ege Yapılanması’ üyeleri Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktılar. 15 sanıklı duruşmada 3 kişi tahliye oldu.

Öğleden sonra gerçekleştirilen celsede terör örgütünün sözde Muğla yapılanmasının başındaki isim olarak gösterilen ‘Fuat’ kod adlı Suriye uyruklu Muhammed Reşşo, Afrin’de yaşadığını ve zeytinyağı ticareti yaptığını belirterek kardeşlerinin duygusal etkisiyle örgüte katıldığını anlattı. Suriye’deki zorunlu askerlik görevini yaparken firar edip PKK’ya katılıp siyasi eğitim aldığını belirten Reşşo, sahte pasaport ve kimlik kullandığını, terör örgütü üyelerinin Türkiye’ye aktarımını yapmak için deniz yoluyla 5 kez geldiğini söyledi.

“Beş girişimden ikisinde başarılı olduk”

2017 yılının Haziran ayında gerçek ismini hatırlamadığı Suvar kod adlı kişiyle Lazkiye’de görüştükten sonra gemiyle Türkiye’ye insan getirmeye başladığını anlatan Suriyeli Reşşo, “Bir defa ‘Şam’ 4 defa da ‘Santo’ isimli gemiyle Muğla kıyılarına insan getirdik. Bu 5 seferin 3’ünde getirdiğimiz kişileri sahil güvenliği gördüğümüz için kıyıya indiremeden geri götürdük. 2’sinde ise kıyıya bıraktık. Örgüt mensuplarını bıraktıktan sonra Ahmet ile birlikte kayığa binerek tekneye geri döndük. Yaklaşık 5 dakika sonra da devriye gemisi yanımıza geldi ve yakalandık” dedi.

Reşşo, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi

Birçok sanık polisteki ifadelerini özgür iradesi ile verdiğini ve ifadelerinin geçerli olduğunu söylerken iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Reşşo, El Muheberat, ABD ve Rus istihbaratlarına çalışmadığını, onlardan kaçmak için sahte pasaport ve kimlik kullandığını ileri sürdü. Muhammed Reşşo, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek tahliyesini talep etti.

“Bindiğimiz kayık battı”

Savunmasını yapmak için söz verilen Serbest Şenlik ise terör örgütüne 2013 yılında katıldığını, Lazkiye’den gemi ile Türkiye’ye geldiğini, sahile çıkmak için bindikleri kayığın batması üzerine yanındakilerin de dağıldığını belirterek, “Yanımızdaki çantalarda tabanca, kısa namlulu otomatik silahlar, el bombaları vardı. Ancak hepsi kayıkla birlikte battı. Benimle birlikte 4 kişi sahile çıktı. Bir süre saklandık. Sonra çatışma çıktı. Ben çatışmadan önce kaçtım” dedi.

Kaçtıktan sonra babası ile iletişime geçtiğini anlatan Şenlik, “Amacım memleketimde teslim olmaktı. Çatışmada diğer arkadaşlarımın öldüğünü tahmin ediyordum. Korktuğum için ailemin yanına gidip onlarla görüştükten sonra teslim olmak istedim. Çok pişman oldum. Etkin pişmanlık yasasından haberim yoktu. Hata yapmıştım, hatanın neresinden dönersem kardır dendiği için bildiğim her şeyi polise anlattım” dedi.

İlk duruşması örülen davada diğer sanıklar da savunmalarını yaparken, savunmaların ardından tutuklu sanıklardan Adem ve Mustafa Yiğirer ile Bahtiyar Şenlik ve İsmail Bozdağ’ın tahliyesine karar verildi. Duruşma 3 Ağustos’a erteledi.