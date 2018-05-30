Sürpriz doğum günüyle moral oldular

Muğla Şoförler Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanlığı yönetimi ve üyeleri, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördükten sonra karaciğer nakli bekleyen derneğin kurucu üyelerinden Ramazan Yılmaz’ı tedavi sürecinin başından beri hiç yalnız bırakmadılar. Dernek Başkanı Mustafa Özmen ve eşi, yönetim kurulu üyesi Şener Duman ve eşi ile birlikte karaciğer nakli bekleyen Ramazan Yılmaz’ın evini ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptılar.

Doğum günü sürprizi ile oldukça duygu dolu anlar yaşayan Yılmaz, dernek başkanına ve üyelerine teşekkür etti.

Meslektaşlarının zor günlerinde her zaman yanlarında olmaya çalıştıklarını ifade eden Dernek Başkanı Özmen, “ Uzun zamandan beri İzmir Ege Üniversitesi’nde tedavi gören şuan evde organ nakli için bekleyen Muğla Şoförler Yardımlaşma Dayanışma Derneği Kurucu üyesi Ramazan Yılmaz kardeşimize sürpriz doğum günü kutlaması yaptık. Kardeşimizin her zaman yanındayız biz bir aileyiz.” diye konuştu.