Sürücü ve yolculara süt günü sürprizi

Etkinlik kapsamında ilçe protokolünün de katılımıyla, sütün faydalarına ve tüketimine dikkat çekmek amacıyla karayolunu kullanarak, turizm amaçlı veya çeşitli nedenlerle Milas’a gelen misafirlere belirli noktalarda süt ve süt ürünleri ile Milas’ın önemli ekonomik ve tarımsal ürünü olan zeytin ve zeytinyağının yer aldığı bir tadım paketi takdim edilerek, süt tüketiminin önemine dikkat çekildi. İlk başta güvenlik kontrolü yapıldığını sanarak duran sürücüler, hediye paketlerini görünce şaşırdılar.

Milas Süt Birliği tarafından Dünya Süt Günü dolayısıyla, Söke - Milas Karayolu üzerinde etkinlik düzenlendi. Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan, Milas İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Tomakin, Milas Süt Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ve personellerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte açıklama yapan Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı - Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, süt üreticilerinin emeklerinin hayırlı olması, bol bereketli yıl geçirmelerini dileyerek, 21 Mayıs Dünya Süt Günü kutladı.

Bilinçlendirmek amacıyla

Bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden güçlü olabilmesi, bedensel ve zihinsel yönden güçlü, sağlıklı ve yetenekli bireylerin çokluğu ile doğrudan ilişkili olduğunu, onun için süt ve süt ürünlerinin tüketiminin bir ulusun geleceği için çok önem arz ettiğini belirten Başkan Gezgin, “Besinsel açıdan ‘mükemmel gıda’ olarak nitelendirilen süt, insan sağlığı açısından şüphesiz büyük önem taşıyor. Kemik gelişmesinin ve vücut şeklinin oluşmasının temel taşı olan kalsiyumun ana kaynağı olan süt, içerdiği protein, vitamin ve minerallerle zihinsel gelişimde de önemli rol oynuyor. Süt hakkında toplumu bilinçlendirmek ve tüketimin artmasını teşvik etmek amacıyla her yıl 21 Mayıs tarihi ‘Dünya Süt Günü’ olarak kutlanıyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Sütçülük Federasyonu’nun 1956 yılında bütün üye ülkelerde kutlanması kararı aldığı ‘Dünya Süt Günü’, 1991 yılında ülkemizde de kabul edildi. 21 Mayıs Dünya Süt Günü’nün içinde bulunduğu 21 - 28 Mayıs tarihlerini kapsayan hafta da ‘Süt Haftası’ olarak kutlanıyor. Bugün, yıllık kişi başına içme sütü tüketim oranlarına baktığımızda ülkemizde süt tüketiminin gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde olduğunu görüyoruz. Kurulduğumuz günden bugüne 21 Mayıs Dünya Süt Günü’nü kutlamak ve bu değerli gıdanın insan sağlığındaki önemi hakkında halkımızı bilinçlendirmek amacıyla her yıl çeşitli etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. Daha önce yaptığımız etkinliklerde sütün üretim ve işlenme süreçlerine dikkat çekmiştik. Bu yıl sütün faydalarına ve tüketimine dikkat çekmek amacıyla karayolunu kullanarak, turizm amaçlı veya çeşitli nedenlerle bölgemize gelen misafirlere belirli noktalarda süt ve süt ürünlerinden ayrıca ilçemizin önemli ekonomik ve tarımsal ürünü olan zeytin ve zeytinyağının yer aldığı bir tadım paketi takdim etmeyi uygun gördük” dedi.

Başkan Gezgin’in yapmış olduğu açıklamanın ardından görevli polisler tarafından seyir halindeki araçlar kontrol noktasına yönlendirildi. Rutin güvenlik kontrolü yapıldığını sanarak duran sürücüler, etkinliğe katılan protokol tarafından verilen hediye paketlerini görünce şaşırdılar.

Sürücü ve yolculara Dünya Süt Günü, süt tüketimi hakkında kısa bilgiler aktarılırken, emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarıldılar.