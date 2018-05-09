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09 Mayıs 2018 17:05

Sürücülere karanfil sürprizi

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Trafik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında yaptıkları uygulamada sürücülere karanfil verdi.

Sürücülere karanfil sürprizi

09 Mayıs 2018 17:05


Milas’ta trafik ekiplerince yapılan uygulamada, motosiklet ve otomobil sürücüleri durdurularak karanfil hediye edildi. Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan bu uygulamada karanfil alan sürücüler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.


Durdukları sürücülere karanfil hediye ederek, kask kullanımına ve emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek istediklerini kaydeden Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri; “Bugün kimseye ceza yazmıyoruz; aksine karanfille karşılıyoruz. Sürücüler kısa süreli bir şaşkınlık yaşıyorlar tabi ama amacımız burada bir farkındalık oluşturmak. Kask kullanımı ve emniyet kemerinin hayat kurtardığını hatırlatmak. Bugün sürücülerimizi bu yönde uyarıyoruz.”dediler.


Yapılan uygulamalarda son aylarda kask kullanımının artığına değinen ekipler; “Sürücülerimizin duyarlılığının artmış olması bizim için sevindirici bir durum biz bunun sıfıra inmesi için çalışıyoruz. Bunun için sürücülerin ve araçta bulunanların mutlaka emniyet kemerlerini kullanmaları ve güvenli, sağlıklı bir şekilde yolculuk yapmaları konusunda sürücülerimize uyarılarda bulunuyoruz.” ifadelerini kullandılar.




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