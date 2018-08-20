Sürücüye kırmızı karanfil, çocuklara kırmızı düdük

Uygulamaya Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Ula Kaymakamı Ali Yılmaz, Akyaka Muhtarı Feridun Özsoy katıldı. Jandarma ekiplerince tatil beldesi girişinde araç sürücüleri trafik ihlali yapmamaları konusunda uyarıldı.

Kurban Bayramı tatili için Akyaka’ya gelen ve araçta çocuk bulunan sürücüler durdurularak Vali Esengül Civelek tarafından trafik kural ve işaretçilerine uyulması konusunda uyarıda bulunuldu. Vali Civelek, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Hatalı sürücülere kırmızı düdük’ kampanyasını da sürücülere hatırlatırken, çocuklara tarafından sürücünün trafik ihlali yapması durumunda düdük öttürmeleri istendi.

Uygulamada İl Jandarma Komutanlığı bayan personeli tarafından ailelere tatlı ve kırmızı karanfil hediye edilirken, çocuklara da kırmızı düdük verildi. Uygulama esnasında Jandarma dronu da havadan hatalı sürücüleri tespit ederek uyarılar yapıldı.