Süslü kadınlar turistlerin ilgi odağı oldu

Süslü kadınlar grubunu gören turistler de kadınlara destek verdi.

Süslü Kadınlar Bisikletleriyle Bodrum belediye meydanına indi. “Egzoz Kokusuna Karşı Parfüm Kokusu” sloganıyla Belediye meydanına gelen kadınlar yerli ve yabancı turistlerinde ilgi odağı Bisiklete olan farkındalığın arttırılması amacıyla yurt içi ve yurt dışında 63 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen organizasyonun Bodrum ayağı renkli görüntülere sahne oldu. Hem kendilerini hem de bisikletlerini süsleyen kadınlar, tur öncesi açıklama yap. Kadınlar burada “Arabadan in bisiklete bin” sloganları da attı. Müzik eşliğinde dans edip cep telefonlarıyla özçekim yapan kadınları daha sonra şehir turuna çıktı.

Bodrum'daki etkinliğin düzenleyicisi Burcu Gelegen, belediye meydanında yaptığı basın açıklamasında etkinliğinin bisikletlilerin yollardaki varlığını hatırlatmak, güvenli bisiklet yollarına olan ihtiyaca vurgu yapmak gibi amaçlarla yapıldığına işaret etti. “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nu herhangi bir kurum, kuruluş, şirket, grubun değil gönüllü kadınların organize ettiğini de sözlerine ekleyen Gelegen, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Biz neden bisikletlerimizle buradayız? Çünkü bisiklet kent yaşamının bir parçasıdır, çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Bisiklet; yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracıdır. Eğer uygun bisikletli ulaşım politikaları olursa, işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Biz de Dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yollara çıktık.

Neden Eylül Ayı'nın 3. haftası toplandık? Çünkü “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında yapılan “Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' ne vurgu yapmak istedik. Dünyanın birçok ülkesinde yapılan etkinlikler zincirine Türkiye'de yıllardır biz de destek veriyoruz. Biz de bisiklete binen kadınlar olarak, motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. Diyoruz ki; “Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu.

Biz ne istiyoruz? Biz yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığından eminiz. Sizlerin de fark etmesini istiyoruz. Yollarda bisikletlilere saygı istiyoruz. Motorlu araçların hiçe saydığı birçok insanı bisiklet kazalarında kaybettik. Kendilerini rahmet ve saygıyla anıyoruz. Yollarda bisikletlerimizle çok ve görünür olursak, motorlu araç sürücülerinin farkındalığının artacağını düşünüyoruz.

Neden özellikle kadın? Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Eğer kadın-erkek eşitliğinden bahsediyorsak, herkesin aynı fırsatlara sahip olması gerektiğine vurgu yapmak istiyoruz. Kadınız ve görünür olmak istiyoruz, görünür olamayan binlerce kadın var ülkemizde. Kadın, toplumda görünür olduğu sürece o toplum nefes alır. Kadın korkmadan yollarda olmalı, toplumun her alanında var olmalı."

Basın açıklamasının ardından özenle süsledikleri bisikletlerine binen kadınlar, polis ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri eşliğinde Bodrum sokaklarında bisiklet sürdü. Tura katılanlar arasında çocuklar ve az sayıda erkek de vardı.

Belediye meydanından başlayan tur, Neyzen Tevfik Caddesi, Caferpaşa Caddesi, Turgutreis Caddesi ve Cevat Şakir Caddesi'nden devam edip tekrar meydanda son buldu.