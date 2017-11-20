Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 15:42

Taksit taksit 4 milyon dolandırdılar

Muğla’da Alman kökenli Türk vatandaşına kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, FETÖ terör örgütünün kimlik bilgilerini ele geçirdiğini söyleyen dolandırıcılar, vatandaşı 4 milyon TL dolandırdı.

Taksit taksit 4 milyon dolandırdılar

20 Kasım 2017 15:42

Şüphelilerden birisi son taksiti almaya geldiğinde karşısında jandarmayı buldu.


Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi’nde oturan Alman kökenli Türk vatandaşı H.C.H. (70) isimli yaşlı kadını telefon ile arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar. Yaşlı kadına FETÖ terör örgütünün kimlik bilgilerini ele geçirdiğini, yardımcı olmak istediklerini, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına kadar bütün talimatları yerine getirmesini istediler. Üzerindeki ve hesabındaki paraları operasyon tamamlanıncaya kadar kendilerine teslim etmelerini isteyen dolandırıcılar, operasyonun tamamlanmasından sonra parayı tekrar iade edeceklerini söylediler. Dolandırıcılar üç defa Akçapınar Mahallesi’ne gelerek yaşlı kadından 3 milyon TL aldılar.



Sivil ekipler evde üç gün nöbet tuttu


Dolandırıcıların son taksiti almak için tekrar geleceklerini telefon ile bildirmelerinden sonra yaşlı kadın durumdan şüphelenerek Muğla İl Jandarma Komutanlığı Ula İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Akyaka Karakol Komutanlığı’na bilgi verdi. Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri dolandırıcıların yakalanması için Akçapınar’da yaşlı kadının evinde ve çevre evlerde üç gün boyunca nöbet tuttu. Pazar günü akşam saatlerinde son taksiti almak için gelen A.K. isimli şüpheli yaşlı kadından parayı alırken evdeki sivil ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.


Akyaka Jandarması tarafından yakalanan ve kurye olduğu ileri sürülen A.K. isimli şüpheli, yapılan sorgusunda bu iş için öz dayıları tarafından bin 500 TL karşılığı para transferini gerçekleştirdiğini ileri sürdü. A.K. ifadesinde dayıları olan 4 kişinin kendisini Muğla’ya gönderdiğini, sadece parayı taşıdığını iddia etti. A.K.’nin daha önce esrar maddesi bulundurmak suçundan denetimli serbestlikten yararlandığı öğrenilirken, jandarma tarafından yakalandığında üzerinde 2 gram esrar ele geçirildi.



4 eşit taksitte parayı aldılar


Dolandırıcıların, yaklaşık bir ay önce yaşlı kadını aradıkları ve paranın tamamını almak yerine 4 eşit taksitte parayı aldıkları ortaya çıktı. Dolandırıcıların yaşlı kadının paranın tamamını çekerek dikkat çekmesini engellemek için dört eşit taksitte parayı alma yolunu seçtikleri öğrenilirken, son taksiti almaya geleceklerini telefon ile bildirmeleri üzerine H.C.H.’nin durumdan şüphelenerek durumu Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’na bildirdiği öğrenildi. A.K. isimli zanlı son taksiti almaya geldiğinde jandarmalar tarafından yakalandı ve alınan ilk ifadesinin ardından Muğla Adliyesi’ne sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç