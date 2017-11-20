Taksit taksit 4 milyon dolandırdılar

Şüphelilerden birisi son taksiti almaya geldiğinde karşısında jandarmayı buldu.

Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi’nde oturan Alman kökenli Türk vatandaşı H.C.H. (70) isimli yaşlı kadını telefon ile arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar. Yaşlı kadına FETÖ terör örgütünün kimlik bilgilerini ele geçirdiğini, yardımcı olmak istediklerini, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına kadar bütün talimatları yerine getirmesini istediler. Üzerindeki ve hesabındaki paraları operasyon tamamlanıncaya kadar kendilerine teslim etmelerini isteyen dolandırıcılar, operasyonun tamamlanmasından sonra parayı tekrar iade edeceklerini söylediler. Dolandırıcılar üç defa Akçapınar Mahallesi’ne gelerek yaşlı kadından 3 milyon TL aldılar.

Sivil ekipler evde üç gün nöbet tuttu

Dolandırıcıların son taksiti almak için tekrar geleceklerini telefon ile bildirmelerinden sonra yaşlı kadın durumdan şüphelenerek Muğla İl Jandarma Komutanlığı Ula İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Akyaka Karakol Komutanlığı’na bilgi verdi. Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri dolandırıcıların yakalanması için Akçapınar’da yaşlı kadının evinde ve çevre evlerde üç gün boyunca nöbet tuttu. Pazar günü akşam saatlerinde son taksiti almak için gelen A.K. isimli şüpheli yaşlı kadından parayı alırken evdeki sivil ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Akyaka Jandarması tarafından yakalanan ve kurye olduğu ileri sürülen A.K. isimli şüpheli, yapılan sorgusunda bu iş için öz dayıları tarafından bin 500 TL karşılığı para transferini gerçekleştirdiğini ileri sürdü. A.K. ifadesinde dayıları olan 4 kişinin kendisini Muğla’ya gönderdiğini, sadece parayı taşıdığını iddia etti. A.K.’nin daha önce esrar maddesi bulundurmak suçundan denetimli serbestlikten yararlandığı öğrenilirken, jandarma tarafından yakalandığında üzerinde 2 gram esrar ele geçirildi.

4 eşit taksitte parayı aldılar

Dolandırıcıların, yaklaşık bir ay önce yaşlı kadını aradıkları ve paranın tamamını almak yerine 4 eşit taksitte parayı aldıkları ortaya çıktı. Dolandırıcıların yaşlı kadının paranın tamamını çekerek dikkat çekmesini engellemek için dört eşit taksitte parayı alma yolunu seçtikleri öğrenilirken, son taksiti almaya geleceklerini telefon ile bildirmeleri üzerine H.C.H.’nin durumdan şüphelenerek durumu Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’na bildirdiği öğrenildi. A.K. isimli zanlı son taksiti almaya geldiğinde jandarmalar tarafından yakalandı ve alınan ilk ifadesinin ardından Muğla Adliyesi’ne sevk edildi.