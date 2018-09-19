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Talim Terbiye Kurulu Başkanı, Muğla'da öğrencilerle bir araya geldi

-Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş ve Eğitim Politikalar Daire Başkanı Mustafa Alphan Başbekleyen, Menteşe’de Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

-Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş ve Eğitim Politikalar Daire Başkanı Mustafa Alphan Başbekleyen, Menteşe'de Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.


Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey yetkililerinin farklı illerdeki ilköğretim açılış programlarına katılması kapsamında; Muğla'da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş ve Eğitim Politikalar Daire Başkanı Mustafa Alphan Başbekleyen, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile beraber Menteşe 75. Yıl Fen Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.


MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanı ile Daire Başkanını okulunda ağırlamanın memnuniyetini dile getiren Menteşe 75. Yıl Fen Lisesi Müdürü Mustafa Özpoyraz açılış konuşması yaptı. Ardından Talim Terbiye Kurulu Başkanı, Eğitim Politikalar Daire Başkanı ve İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre öğrenciler ile sohbet ederek onların öneri ve görüşlerini dinledi.


Okulun öğretmenler odasında devam eden ziyaret, öğretmenlerin görüş ve önerileri alındıktan sonra yemekhanede öğretmen ve öğrencilerle birlikte öğle yemeğiyle devam etti.


75. Yıl Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin bakanlık tarafından kendilerinin dinlenilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etmelerinin ardından ziyaret sona erdi.

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