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04 Mayıs 2018 15:12

Tarihi binadaki yangında sabotaj iddiası

Menteşe ilçesi Camikebir Mahallesi Saatli Kule Caddesi’nde lokanta olarak hizmet veren ahşap tarihi binanın mutfağında 22 Nisan’da yangın çıkmış ve tarihi bina kullanılamaz hale gelmişti.

Tarihi binadaki yangında sabotaj iddiası

04 Mayıs 2018 15:12

‘Fatma Ana’nın Mutfağı’ isimli lokantada çıkan yangın sonrası Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup amirliği ekipleri yangına müdahale etmiş ve çevre binalara sıçramadan yangını kontrol altına almıştı.


Yangın sonrası polis yangının çıkışı iye ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtları tek tek incelemeye alındı. Güvenlik kamera kayıtlarında yangının çıkışı öncesi bir kadının yanan lokantanın içinden dışarı çıkarak çevreyi kontrol ettiği ve tekrar içeri girmesinin ardından kısa bir süre sonrası dumanların yükseldiği görüldü.


Polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak çıkan yangının sabotaj olup olmadığını araştırıyor. Polis, işyerinden yangın sonrası alınan delilleri İzmir Kriminal Polis Laboratuarı’na gönderdi.


İş yeri zarar gören Şükran Tilki, güvenlik kamerası görüntülerini polis ekiplerine teslim ettiklerini belirtirken, “Hiç kimseyle bir kavgam ve küskünlüğüm yok. Bu işletme benim ekmek teknemdi. Bu olayın neden yaşandığını bilmiyorum” dedi.


Sanatçı Haluk Leven de Muğla’da bulunan Fan Clubları sayesinde iş yeri yangında zarar gören Tilkiye ulaştığı ve Şükran Tilki’ye her türlü yardımda bulunmaya hazır olduğunu belirtmiş.




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