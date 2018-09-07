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07 Eylül 2018 13:11

Tarihi binaların bulunduğu sokakta ikinci yangın

Muğla’nın Menteşe İlçesinde bulunan tarihi binada çıkan yangın çevredeki tescilli binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Tarihi binaların bulunduğu sokakta ikinci yangın

07 Eylül 2018 13:11

Geçtiğimiz sene aynı sokakta başka bir tescilli binanın çatısında yangın çıkmış, büyümeden söndürülmüştü


Muğla’nın Menteşe İlçesi Şeyh Mahallesi Hacımemişağa sokakta tescilli tarihi binada çıkan yangın çevredeki tescilli binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Sabah saatlerinde çıkış nedeni belirlenemeyen, koruma altında bulunan tescilli tarihi binadan dumanların yükselmesi üzerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.


Cadde üzerinde bulunan ve çevresindeki binaların da tescilli tarihi bina olması nedeniyle itfaiye ekipleri iki ayrı noktadan söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin değişik noktalardan müdahalesi sonrası yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün de takip ettiği yangında binanın boş olduğu, kullanılmadığı öğrenildi.




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