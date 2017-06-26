Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2017 17:26

Tarihi Değirmenler Tepesi’nde korkutan yangın

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan tarihi Değirmenler Tepesi’nde yangın çıktı.

Tarihi Değirmenler Tepesi’nde korkutan yangın

26 Haziran 2017 17:26

Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen yangında şu ana kadar yaklaşık 10 hektar arazinin kül olduğu öğrenildi.


Öğle saatlerinde Değirmenler Tepesi’nde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Otellerin ve yerleşim yerlerinin 100 metre yakınına kadar ilerleyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi, 1 yangın söndürme uçağı ve Muğla 911 ekipleri müdahale etti. Ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılan yangında şu ana kadar yaklaşık 10 hektar arazinin kül olduğu öğrenildi.


Öte yandan, görgü tanıklarının ifadesine göre, yangını kasti olarak 4 kişinin çıkardığı iddia edildi. Polis ekiplerinin ise yangınla ilgili olarak tahkikat başlattığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 2 ŞEVVÂL 1438
  • 26 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:36
  • Güneş :05:41
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!