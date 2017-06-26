Tarihi Değirmenler Tepesi’nde korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen yangında şu ana kadar yaklaşık 10 hektar arazinin kül olduğu öğrenildi.

Öğle saatlerinde Değirmenler Tepesi’nde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Otellerin ve yerleşim yerlerinin 100 metre yakınına kadar ilerleyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi, 1 yangın söndürme uçağı ve Muğla 911 ekipleri müdahale etti. Ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılan yangında şu ana kadar yaklaşık 10 hektar arazinin kül olduğu öğrenildi.

Öte yandan, görgü tanıklarının ifadesine göre, yangını kasti olarak 4 kişinin çıkardığı iddia edildi. Polis ekiplerinin ise yangınla ilgili olarak tahkikat başlattığı öğrenildi.