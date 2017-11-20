Tarihi geçmiş ürünler toplanıp imha edildi

Söz konusu ürünleri de imha etmek üzere raflardan topladı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı 4. Bölge Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim planına göre ekim ve kasım aylarında; Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü, Dirmil, Geriş ve Küçükbük mahallelerindeki çeşitli mekanlarda, gıda denetimleri yapıldı. Belirtilen bölgelerde bulunan market, süper market ve okul kantinlerinde yapılan denetimlerde, 101 işyeri denetlendi. Denetimler sonucunda 8 adet işletmeye, son kullanma tarihi geçen ürünleri sattıkları gerekçesiyle Zabıta Uygulama Yönetmeliği uyarınca tutanak tutularak 335 adet muhtelif gıda maddesi imha edilmek üzere toplandı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin yarımada genelinde periyodik aralıklarla devam etmekte olduğunu bildirdi.