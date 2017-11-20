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20 Kasım 2017 14:51

Tarihi geçmiş ürünler toplanıp imha edildi

Bodrum Belediyesi ekipleri, yarımada genelinde yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünleri sattıkları tespit edilen işletmelere tutanak tuttu.

Tarihi geçmiş ürünler toplanıp imha edildi

20 Kasım 2017 14:51

Söz konusu ürünleri de imha etmek üzere raflardan topladı.


Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı 4. Bölge Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim planına göre ekim ve kasım aylarında; Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü, Dirmil, Geriş ve Küçükbük mahallelerindeki çeşitli mekanlarda, gıda denetimleri yapıldı. Belirtilen bölgelerde bulunan market, süper market ve okul kantinlerinde yapılan denetimlerde, 101 işyeri denetlendi. Denetimler sonucunda 8 adet işletmeye, son kullanma tarihi geçen ürünleri sattıkları gerekçesiyle Zabıta Uygulama Yönetmeliği uyarınca tutanak tutularak 335 adet muhtelif gıda maddesi imha edilmek üzere toplandı.


Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin yarımada genelinde periyodik aralıklarla devam etmekte olduğunu bildirdi.




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