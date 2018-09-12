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Tarihi handa müzik gecesi

-Muğla Büyükşehir Belediyesinin desteği ile düzenlenen “Saburhane Evi Etkinlikleri” kapsamında Menteşe İlçesi Saburhane Mahallesi alanında yer alan tarihi Apostol Han’da akustik müzik dinletisi gerçekleştirildi.

-Muğla Büyükşehir Belediyesinin desteği ile düzenlenen “Saburhane Evi Etkinlikleri” kapsamında Menteşe İlçesi Saburhane Mahallesi alanında yer alan tarihi Apostol Han'da akustik müzik dinletisi gerçekleştirildi.


Saburhane Mahallesi sakinlerinin sosyal yaşam ve sanatsal etkinliklere katılımlarını arttırmak için düzenlenen “Saburhane Evi Etkinlikleri” devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesinin de katkı sunduğu etkinlikler kapsamında Saburhane meydanında ki tarihi Apostol Han'da “Aysun Timurcan ve Dilara Elagözlü; İlk Şarkılar Müzik Dinletisi” gerçekleştirildi.


Dinletiye çoğunluğu Saburhane Mahalle sakinleri olmak üzere Menteşe İlçesinden vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, 24 yıllık müzik geçmişi olan iki sanatçı, Aysun Timurcan'a ait parçaları, akustik olarak seslendirdi. Şarkılara tiyatro sanatçısı Nazlı Kayı ve iki öğrencisi teatral performansları ile eşlik ettiler.

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