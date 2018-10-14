Tarihi meydanda tarhana kazanları kaynadı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde ‘Muğla İçin Gelecek' platformu tarafından Saburhane Meydanı'nda gerçekleştirilen Tarhana Festivali'ne katılım yoğun oldu. Festivale Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete, Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Ercan, Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz ve halk katıldı.

Tarihi meydanda tarhana kazanlarının kaynaması ve tarhana yapımının katılımcılara anlatılmasıyla başlayan festivalde konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Bugün burada müthiş bir kalabalık var. Muğla'da tarhana diğer illerdeki gibi un tarhanası şeklinde yapılmıyor. Bizim tarhanamızın içine biber, büyük şekilde konulur. Ayrıca yine içinde börülce de bulunur. Kurban'da kemikli olan etler tarhana için ayrılır. Bu anlamda bir toplumu ayakta tutan değerleridir. Gıda konusunda ortak değer olarak onu paylaşan herkes yurttaş olur” dedi.

Kapitalizmin tüm değerleri dejenere ettiğini dile getiren Gürün, “Limonata yerine kolayı, sac böreği yerine hamburgeri öne süren kapitalizmle en iyi mücadele eden kentlerden birisi Muğla. Geçmişine sahip çıkan toplumlar, geleceğe yavaş da olsa sağlam adımlarla ilerliyorlar. Muğla bu anlamda kentleşmeyi reddeden, evlerini restore eden, tarihine sahip çıkan bir kent. Diğer kentlere gittiğimizde de doğru politikada ilerlediğimizi net bir şekilde görebiliyoruz” diye konuştu.

Rektör Çiçek: “Muğla'nın tarhanası bir numara”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Muğla'nın tarhanasının farklı olduğunu biliyorum. Bir akademisyen ve kimyager olarak diğer illerdeki tarhanaları da değerlendirdiğimde, Muğla'nın tarhanası bence bir numara. Büyük biber ve börülce ile yapılan Muğla Tarhanası iyi pazarlanmalı” diye konuştu.

Gümüş, “Tarhana çorba değil yemektir”

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş festivalde yaptığı konuşmada, “Menteşe, sevginin, kültür ve hoşgörünün kentidir. Bugün tarihi Saburhane Meydanı'nda birlikteyiz. Menteşe'yi birlikte yönettiğimiz halkımızla hep birlikte tarhana yiyoruz. Bu kültürü gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir” diye ifade etti.

Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Ercan da Muğla Tarhanası için coğrafi işaret başvurusunun yapıldığını dile getirerek Muğla İçin Gelecek Platformu'na teşekkür etti.

Programda yaş tarhana ve tarhan çorbası ikramının ardından etkinlikler Muğla Halk Oyunları Ekibi gösterisi ve Muğla tarihi sokak ve yapılarını içeren kültür gezisi ile devam etti.