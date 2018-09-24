Tarım personeli kan bağışladı

Kızılay'ın düzenlemiş olduğu “Kan Bağışı ve Önemi” ile ilgili toplantı Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşti. Marmaris Kızılay Şubesi tarafından gerçekleştirilen toplantıda “kan bağışının önemi, neden kan bağışı yapmalıyız, bir damla kanın bile ne kadar önemli olduğu” hakkında sunum gerçekleştirilerek kan bağışında bulunmanın önemi vurgulandı.

Ardından il müdürlüğü içinde kan bağışı standı kuruldu ve tarım personeli kan bağışında bulundu.

Kan alma ekibinde görevli Dr. Ömer Çiçek yaptığı açıklamada, “Kan bağışı ulusal bir görevdir, acil bir ihtiyaç değil her zaman ihtiyaçtır. Muğla'da bulunan tüm hastanelerin ihtiyacını karşılamaktayız. Bugün de Tarım ve Orman Müdürlüğüne geldik, zaman zaman kurumlara gitmekteyiz. Burada da tüm personeller kan bağışı konusunda oldukça hassas davranarak bu konuda ne kadar bilinçli ve istekli olduklarını gösterdiler. Her kan bağışı aynı zamanda kanserli ve lösemili hastalarımızın iyileşmelerine vesile olmak demektir. Kan bağışında bulunan tüm il müdürlüğü personeline ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

İl Müdür Yardımcısı Enver Aydın ise zaman zaman da olsa kendisinin kan bağışında bulunduğunu, bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu belirterek Türk Kızılay'ına geldikleri için, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline de kan bağışında bulundukları için teşekkür etti.