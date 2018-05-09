Tarımın gönüllü çocukları sahada

Kampa Ula İlçesinden Gökova Salih Güneyman İlkokulu ile Menteşe İlçesinden Yeşilyurt İlkokulu 4. sınıf öğrencileri katıldı. Toplam 32 öğrenci ile gerçekleştirilen kamp, öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşti.

İki günlük kamp süresince ilk önce öğrencilere bu yılın ana tema konusu olan “Gıda ve Beslenme İçin Biyoçeşitlilik” konusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü personeli Selma Erez tarafından eğitim verildi. İlgili personel ve konu uzmanları tarafından bilgilendirilen öğrenciler, çeşitli oyun ve danslarla hem eğlendi, hem de çalışmaları yerinde görerek öğrenme fırsatı yakaladı.

Kamp gezisi Ula İlçesi Yeşilçam Mahallesinde bulunan, kuşkonmaz yetiştiriciliği yapılan Elibelinde Tarım İşletmesi ile Kızılyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait süt işleme tesisi ve satış yeri ziyaretiyle başladı. Köyceğiz İlçesinde Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait çiçek seralarının ardından Köyceğiz İlçesinde bulunan Palmiye Merkezine gidildi.

Palmiye Merkezinde bulunan birçok bitki hakkında bilgi alan öğrenciler su kaplumbağalarını besledi. Köyceğiz İlçesinde çilek yetiştiriciliği yapan kadın çiftçiyi ziyaret eden öğrenciler, burada da solucan gübresi hakkında bilgi aldı. Daha sonra Köyceğiz Toparlar Mahallesinde Arı ve Arı Ürünleri üretimi yapan Mehmet Acar’ın işletmesi ziyaret edilerek Apiterapi hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Ayrıca kamp öğrencileri Marmaris İlçesi Bayır Mahallesinde “Tohumlar Okullarda Filizleniyor” projesi uygulayan Bayır İlkokulunu ziyaret ederek, burada yapılan çalışmaları yerinde görme ve öğrencilerle tanışma fırsatı yakaladı.