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Tatar Başkan ralli için Marmaris'e geldi

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin önemli şehirlerinden Nizhnekamsk’ın Marmaris hayranı Belediye Başkanı Aydar Metshin Raisovich üçüncü kez Marmaris’e geldi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin önemli şehirlerinden Nizhnekamsk'ın Marmaris hayranı Belediye Başkanı Aydar Metshin Raisovich üçüncü kez Marmaris'e geldi.


13 Eylül'de başlayacak Dünya Ralli Şampiyonası'nın açılış törenlerine katılıp yarışları izlemek üzere ilçemize gelen 6 kişilik Tatar heyetini Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcıları Dursun Kaplan ve Sedat Kirt karşıladı.


Başkan Ali Acar'la bir araya gelecek olan Tatar Belediye Başkanı, ralli dışında ikili ilişkileri geliştirme, Begishevo-Dalaman havalimanları arasındaki uçuşları arttırarak karşılıklı olarak daha fazla işbirliği yaratma konularını da yetkililerle görüşecek. Heyete, Tataristan'ın Türkiye Temsilcisi Ayrat Gataullin de eşlik ediyor.

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