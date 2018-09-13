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Tatar Başkanın Marmaris sevgisi

Dünya Ralli Şampiyonası’nı izlemek üzere Marmaris’e gelen Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin önemli şehirlerinden Nizhnekamsk Belediye Başkanı Aydar Metshin Raisovich ve beraberindeki Tatar heyeti, Belediye Başkanı Ali Acar’la buluştu.

Dünya Ralli Şampiyonası'nı izlemek üzere Marmaris'e gelen Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin önemli şehirlerinden Nizhnekamsk Belediye Başkanı Aydar Metshin Raisovich ve beraberindeki Tatar heyeti, Belediye Başkanı Ali Acar'la buluştu.


Konuk başkan 1 yıl içinde 3. kez geldiği Marmaris'te kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi. Çok sevdiği Marmaris'e bu yıl Nizhnekamsk'tan çok sayıda aileyi tatile gönderdiklerini, önümüzdeki yıllarda daha çok Tatar turistin Marmaris'e gelip bir daha vazgeçemeyeceğini açıkladı. Başkan Acar da Tatar heyeti ilçemizde görmekten halkımızın mutluluk duyduğunu belirtti. İkili ilişkilerin geliştirilmesi için projelerin de konuşulduğu buluşmada Tatar Belediye Başkanı'na sanatçı Ayten Pelit tarafından yapılan ve geleneksel minyatür desenleriyle süslenen özel bir Marmaris logosu hediye edildi.

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