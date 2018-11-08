Tataristan'dan Marmaris'e ‘Kardeşlik ve Kavuşma' festivali

Marmaris Belediyesi ile Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un aracılığı ile kültürel-sosyal işbirliği başlatan Nizhnekamsk Belediyesi, iki şehrin yakınlaşmasını arttıracak özel bir program gerçekleştirdi.

Haziran ayından bu yana hazırlığı yapılan “Kardeşlik ve Kavuşma Festivali”ne Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar onur konuğu olarak davet edildi. Nizhnekamsk Belediyesi'nin hazırlamış programda ilk olarak başkent Kazan ziyaret edildi. Kazan'da Spor Bakanlığı ile Yatırım ve Kalkınma Ajansı ziyaretlerinde bulunan Marmaris heyeti daha sonra festival programının yapılacağı Nizhnekamsk'a geçti. Evsahibi Belediye Başkanı Aidar Metshin'in hazırladığı programa Tataristan'ın Türkiye Temsilcisi Ayrat Gataullin ile YDA Dalaman Havalimanı yönetim kurulu üyesi Hamdi Güvenç de katıldı. Rusya Federasyonu'nun önemli sanayi şehirlerinden birisi olan Nizhnekamsk'ta petro kimya, kauçuk ve lastik fabrikaları ile şehiriçi ulaşımın önemli parçası olan tramvay ulaşım merkezi ve müzesi ziyaret edildi. Diğer bir önemli ziyaret yeri ise Başkan Acar'ın daha önceki ziyaretinde de yer alan “çocuk teknoparkı” Kvantorium oldu. Burada Marmaris heyetine yaşları 7-15 arasında değişen ve özel yetenekleri olan çocukların yaptıkları araştırmalar ve bilimsel çalışmalar anlatıldı. Rusya Federasyonu'ndaki 20 özel eğitim merkezinden birisi olan teknoparkta geleceğin bilim adamlarını yetiştiren merkezin yöneticilerine Başkan Acar'ın teklifi her iki şehrin başarılı öğrencilerinin kardeş okul kapsamında değiştirilmesi oldu ve bu teklif büyük memnuniyetle kabul edildi.

Başkan Acar'ın Tataristan ziyaretinin en önemli konusu olan “Kardeşlik ve Kavuşma Festivali” ise Marmaris'in dost ve kardeş ülke Tataristan'daki tanıtımı anlamında çok büyük başarıyla gerçekleşti. Nizhnekamsk Kültür Merkezi'nin sergi salonunda kurulan özel masalarda Marmaris'in yanısıra Tataristan'da yaşayan çeşitli etnik grupların da tanıtımına yer verildi. Her masayı ziyaret eden ve büyük ilgi gören Başkan Ali Acar ile Aidar Metshin daha sonra sahne gösterilerini izlemek üzere geçtikleri 600 kişilik salonda alkışlarla karşılandılar. Festivale katılmak üzere Nizhnekamsk'a giden Marmaris heyetinin yerini almasının ardından Tatarca, Türkçe ve Rusça sunumlarla başlayan festival programı çok canlı gösterilere sahne oldu. Tatar kültürünün çok renkliliğini sergileyen gösterilere Kültür ve Halk Dansları Topluluğu'nun ülkemizin farklı yörelerinden halk oyunları sergileyen ekibi de eşlik etti. Festivale Marmarisli bir sanatçı da katıldı. Güzel sesi ve özgün yorumlarıyla ilçemizde beğeniyle dinlenen Cihan Çakan, Nizhnekamsklı izleyicilere Marmaris görüntüleri eşliğinde canlı performans sundu. Festivalin sürprizi ise festival için özel bestelenen bir dostluk şarkısı oldu. ”Dostluk ve Kardeşlik Şarkısı” ismindeki eseri Cihan Çakan ve opera sanatçısı Elvira Gimatdinova birlikte seslendirdi.

Festivalin sonunda sahneye iki belediye başkanı birlikte çıktı. Evsahibi başkan Metshin, festivalin kardeşlik üzerine hazırlandığını, “kavuşma” mesajının ise dost ve kardeş şehir olarak gördükleri Marmaris'e duydukları özlemi gidermek amacıyla verildiğini belirtti. Her yıl düzenleme kararı aldıkları bu festivale katılımından dolayı Başkan Ali Acar'a, Marmaris heyetine, Türk halk oyunları ekibine, müzisyen Cihan Çakan'a teşekkür etti, festivali ve dostluğu her yıl birlikte daha da geliştirmeyi istediklerini açıkladı. Başkan Acar da büyük alkış alan konuşmasında şunları söyledi; “Sizlere Dünyanın Cenneti Marmaris'ten kucak dolusu sevgiler, selamlar getirdim. Bir yıl önce Aidar Bey ve ekibinin Marmaris'i ziyaretiyle bu sıcak ilişki başlamış oldu. Bu süre boyunca yakın görüşmelerimiz ve ilişkilerimiz oldu. İki şehrin halkının birbirine olan yakınlığını gördük. Bugünkü festivale Bakanlığımızın folklör ekibi ve Marmarisli sanatçımıza katkı sağlayabildiysek ne mutlu bizlere. Festivalin kültürlerimizin yaşatılması adına önemli olduğunu düşünüyorum. Dans ve halk oyunları ekipleri ile müzisyenleri gönülden kutluyorum. Özellikle küçük yaştaki dansçıların ciddi, disiplinli gösterisi beni çok etkiledi. İki belediye başkanı olarak bizler kültür, sanat, sportif konularda etkinlikler ile öğrenci değişimi de yaparak daha da gelişmiş bir işbirliği sağlayacağız. Kasım ayının bu günlerinde Marmaris'te hava sıcaklığı 27-28 derece ve insanlar denizde yüzüyorlar. Nizhnekamsk'ın bu soğuk günlerinde sizler de kaçıp 3-5 gün dinlenmek isterseniz hepinizi Marmaris'e bekliyoruz, başımızın üstünde yeriniz var. Bizler de yazın sıcak havasında serinlemek için tercihen bu bölgeye sizleri görmeye ve ziyarete geleceğiz. Burada gördüğümüz yakın ilgi ve sıcak evsahipliği için Belediye Başkanı arkadaşıma çok teşekkür ediyorum”

Başkan Ali Acar ve Marmaris heyeti bu ziyaret ve etkinliklerin yanısıra Kazan'da Unics Kazan ve Skyliners Frankfurt Avrupa Kupası maçı ile Nizhnekamsk'ta Rusya Buz Hokeyi Ligi'nin önemli maçlarından birisi olan Neftekhimik – Kazan Akbars takımları arasındaki maçı izledi.