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02 Haziran 2018 10:56

Tataristanlı gazeteciler Marmaris’i keşfetti

Marmaris’in iyi niyet protokolü imzaladığı Nijnekamsk şehrinden medya mensupları ziyaret için Marmaris’e geldi.

Tataristanlı gazeteciler Marmaris’i keşfetti

02 Haziran 2018 10:56



Marmaris Belediyesi, Ocak ayında turizm, eğitim, tarım ve diğer alanlarda etkileşimi arttırmak için Tataristan’ın Nijnekamks şehri ile iyi niyet protokülüne imza atmıştı. Anlaşma kapsamında Marmaris Belediyesi’nin davetlisi olarak Tataristan’ın ulusal medya mensuplarından oluşan grup incelemelerde bulunmak üzere Marmaris’e geldi.


Medya mensupları rehberler eşliğinde şehir merkezi, civar köy ve turistik bölgelerde 6 gün süren tanıtım programına katıldı. Marmaris hakkında haber yapıp ‘’turizm” içerikli belgesel çekecek olan ekip, şehir turuna ilçe merkezinden başladı. Medya mensupları Marmaris Kalesi, marina ve kapalı çarşıyı gezdi. Esnafla görüşüp satılan yöresel ürünler hakkında bilgi aldı. Heyet, turistik bölgelerden Çamlı -Sedir Adası ve Dalyan’da hem deniz ve güneşin tadını çıkardı hem de tarihi yerleri gezdi. Marmaris’in gece yaşantısını da merak eden ekip, dünyaca ünlü Barlar Sokağı’nı görüntüledi.


Tatar basın mensuplarının yöresel lezzetleri tanımaları amacıyla yat limanında verilen yemekte konuşan Özel Kalem Müdürü Sedat Kirt; iki şehir arasındaki turizm ve kültürel faaliyetlerin uzun yıllar sürmesini temenni ettiklerini belirtti. Yemek sonrasında Tatar basın mensuplarına yöresel çam balı ve tanıtım kitapları hediye edildi.




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