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Tatil cennetinde domuzlar şehre indi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuzlar gündüz vakti şehir merkezine indi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuzlar gündüz vakti şehir merkezine indi. Karşılarında aç domuz sürüsünü gören vatandaşlar şaşkına döndü.


Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde aç kalan domuzlar gündüz vakti şehir merkezine indi. Çöpleri karıştıran domuzlar mahalle sakinlerini tedirgin etti. Karşılarında domuz sürüsünü gören vatandaşlar ise ne yapacağını şaşırdı. Bir müddet vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen domuzlar, daha sonra gözden kayboldu.

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