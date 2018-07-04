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04 Temmuz 2018 16:35

Tatil cennetinde korkutan yangın

Bodrum’a bağlı Akyarlar Mahallesi’nde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, 2 saatte 10 dönümlük alanı küle çevirdi.

Tatil cennetinde korkutan yangın

04 Temmuz 2018 16:35

Rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine hızla yaklaşan yangın paniğe neden oldu.


Turgutreis Mahallesi Akyarlar mevkiinde otluk ve makilik alanda öğlen saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına 8 orman işçisi, 2 arazöz, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti. Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangın, evlere 5 metre kadar yaklaştığı görüldü. Yerleşim bölgelerine tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edilirken bölgede yaşayan vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Vatandaşlar hortumlarla evlerine yaklaşan yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının evlerine kadar ulaştığını söyleyen vatandaşlar, "Alevler evlerimize kadar ulaştı söndürmek için büyük gayret gösterdik” ifadelerini kullandı.



Meteoroloji uyardı


Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada Muğla il geneli orman yangınlarına karşı uyarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Muğla il genelinde Salı gününden Cuma saatlerine kadar yüksek sıcaklık 35 ile 42 derece ve düşük nem yüzde 10 ile 20 beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir."




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