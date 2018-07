Tatil için gittiği Küba’da gözaltına alındı

Ailesi, Başyurt’un herhangi bir suçunun olmadığını söyleyerek, bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Bodrum’un Bitez Mahallesi’nde faaliyet gösteren Küba konseptli otelin sahibi Oktay Başyurt, yaklaşık 3 ay önce tatile gittiği Küba’nın Cienfiyagus kentinde gözaltına alındı. O günden bu yana gözaltında tutulan Başyurt’un serbest bırakılması için Bitez sahilinde ailesi ve sevenleri bir basın açıklaması yaptı. Oktay Başyurt’un babası Ziya Başyurt, annesi Menevşe Başyurt ve kız kardeşi Menevşe Başyurt’un da katıldığı basın açıklamasında Türk ve Küba bayrakları açılarak, Türkçe, İngilizce ve İspanyolca ‘Küba Adaletine Güveniyoruz’, ‘Oktay Tutsak Biz Özgür Değiliz’, ‘Haksız Gözaltına Son’ yazılı dövizler taşındı. ‘Oktay’a Özgürlük’ sloganları atılan basın açıklamasına otel müşterilerinin de katıldığı görüldü. Açıklamada, Bodrumlu turizmcinin hangi suçtan gözaltında olduğunun bile söylenmediği ve suçsuz yere gözaltında tutulduğu ifade edildi.

Basın açıklamasını okuyan gözaltındaki turizmcinin yakın dostu Zeki Gündoğmuş, “Öncellikle değerli dostumuz Oktay Başyurt için burada bulunan herkese yürekten teşekkürler. iyi ki varsınız. Ben Oktay Başyurt’ un can dostu Zeki Gündoğmuş olarak sevenleri adına yetkililere sesleniyorum; Oktay hayatı boyunca Türkiye-Küba arası gönüllü fahri elçi gibi çalışmıştır. Küba sevdalısı olarak Tükiye’nin gözde tatil yerlerinden biri olan Bodrum’daki otelini de bu konseptle çalıştırmaktadır. Ancak 20 yıldır sürekli olarak gittiği Küba’da suçsuz yere hiçbir delil gösterilmeksizin gözaltına alınmıştır. Bizleri, ailesini ve yakınlarını söz konusu olumsuz durum derinden etkilemiştir. Bizler her an serbest bırakılır düşüncesiyle beklerken, maalesef Küba’da süresiz gözaltı olması nedeniyle bu süre 3 ayı bulmuştur. Oktay’dan yeterli haber alamadığımız gibi sağlığından endişe etmeye başladık. Tüm uğraşlarımıza rağmen somut bir sonuç alamadık. Artık sesimizi devlet yetkililerine duyurmak istiyoruz. Bu sesimize lütfen kulak verin” dedi.

Dünyadaki herhangi bir ülkenin elinde hiçbir delil yokken suçsuz bir insanı gözaltında tutmaya hakkı olmadığını söyleyen Gündoğmuş, “Suçsuz birinin başka bir ülkede suçsuz olduğunu kanıtlaması da oldukça zordur. Uluslararası platformda belli bir yeri olan Küba Devleti’nin söz konusu tutumunu da anlamış değiliz. Tam anlamıyla Küba dostu olan Oktay kardeşimiz, Küba’nın güvenilir ve aynı zamanda çok iyi bir ülke olduğunu, Küba halkına yardım etmekten büyük mutluluk duyduğunu her zaman her yerde söylemiştir. Söz konusu durumlar göz önüne alındığında Oktay’ın suçsuz olduğu aşikardır. Küba Devleti olarak suçsuz olan kardeşimizin bir an önce evrensel hukuk kurallarına bağlı olarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"Bizler, ailesi ve sevenleri olarak endişe içerisindeyiz" diyen Gündoğmuş, "Devletimizin bir Türk vatandaşına dünyanın neresinde olursa olsun sahip çıkacağından hiçbir zaman şüphemiz olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Anne Menevşe Başyurt ise, eşinin bu olay sonrası felç olduğunu belirterek, “Oktay gezmeye gitti tutuklandı. O Küba için canını veriyordu ama orada tutuklandı” dedi.

Basın açıklaması daha sonra İngilizce olarak da okundu.