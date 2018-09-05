Tatilciler alev alev yanan kafeyi endişeli gözlerle izledi

Yangın söndürülürken, tatilciler yaşananları endişeli gözlerle izledi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Çarşı Mahallesi İskele Meydanı’nda bir kafenin mutfak bölümünde yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın, Bodrum Kalesi ile kafe arasındaki ağaçlık alana sıçradı. Yangın esnasında mutfaktaki tüpler büyük bir gürültüyle patlarken çevrede büyük panik yaşandı. Yangından çıkan duman Yarımada’nın pek çok noktasından görüldü. İhbarı alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangın yerine intikal etti. Ekipler alevlere müdahale ederek söndürürken, kafede büyük hasar oluştu. Yangında kafeye ait depo ve otoparkta park halindeki bir motosiklet de zarar gördü. Yangında ayrıca kafenin hemen yanındaki Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii’nde de ufak çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.