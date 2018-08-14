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14 Ağustos 2018 03:35

Tatilciler Demet Akalın konserine akın etti

Bodrum’da sahne alan Demet Akalın, konserine tatilciler akın etti.

Tatilciler Demet Akalın konserine akın etti

14 Ağustos 2018 03:35

Akalın’ın sahne aldığı mekanda izdiham yaşanınca ünlü sanatçının bazı hayranları dışarıda kaldı.


Bodrum’da sahne alan Demet Akalın’ı izlemek isteyen hayranları saatler önceden eğlence mekanının kapısında kuyruk oluşturdu. Erken saatlerde biletlerin tükenmesi nedeniyle Gümbet Barlar sokağında bulunan Pasha clup kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Tüm locaların dolduğu mekanda Akalın hayranları izdahama neden oldu. mekanı hınca hınç dolduran Akalın hayranları ünlü sanatçının fotoğrafını çekebilmek için birbiriyle yarıştı. Pasha sahnesine çıkan ünlü sanatçı yaptığı dans şovlar ve performansıyla göz doldurdu. Yaklaşık 2 saat süren konserde Bin 500 kişilik kapasitesi olan mekanda yaklaşık 2 bin kişinin olduğu öğrenildi. Erken saatte kapılarını kapatan ünlü gece kulübünden içeriye giremeyenler ise kapı önünden Akalın’ın şarkılarını dinledi.


Tatlıses’in şarkısını söyledi


Eski ve yeni albümünde bulunan şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, rengarenk kıyafetiyle dikkat çekti. Her konserde olduğu gibi hayranlarına takılmadan edemeyen Akalın, ’En uzak yerden gelen kim acaba? diye sordu. Akalın Brüksel’den gelen bir hayranına ise İbrahim Tatlıses’in "Allah Cezanı Verecek" şarkısını söyledi.




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