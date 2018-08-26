Tatilciler gitti, çöpleri kaldı

Belediye ekipleri şehir merkezi dışındaki mesire ve piknik alanlarında gelişigüzel atılan çöpleri toplamaya başladı.

Günübirlik tatilcilerin gözde tatil beldesi Ula ilçesine bağlı ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka, 4 bin yerleşik nüfusuna karşılık 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde günlük 100 bin kişiyi ağırlarken, günübirlik tatilcilerin gözde mekanı Çınar plajında çöp dağları oluştu. Oluşan çöp dağlarından yeni gelen tatilciler rahatsız olduklarını açıkladılar.

Deniz kıyısında çam ağaçları altında tatillerini geçiren vatandaşlar, çöplerini çalılıklar arasına ve çam ağaçlarının diplerine bırakırken, ağaçlara bırakılan çöp uyarısına rağmen çöplerin çöp bidonu yerine rastgele bırakılması yeni gelen tatilcilerin tepkisini çekti. Tatilciler, “Yeryüzü cenneti bu kıyılara gelen vatandaşlarımız evlerindeki gibi bu kıyıları temiz tutmak zorunda. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak, tatil için geldiğimiz bu kıyıları da temiz tutmak zorundayız. Çevre bilinci henüz oluşmamış. Eğitim şart. Bu eğitim öncelikle çocuklardan başlamalı. Bunun yanında bu kadar güzel bir tatil alanında yerel yönetimler de vatandaşların tuvalet ihtiyacı için belli noktalara tuvalet yapması gerekir” dediler

Öte yandan, Marmaris ve Fethiye karayolunun tek geçiş noktası Sakartepe rampasının kenarlarında da pet şişe, naylon poşet, değişik cam şişeler, sigara izmariti gibi tonlarca çöp dikkat çekti.