Tatilcilerin yeni gözdesi mavi yengeç avlama turları

Dalyan Mahallesi’nde tatilciler, çamur banyosu, kaya mezarları ve caretta carettaları görme şansı yakaladıkları turların yanı sıra mavi yengeç avlayabildikleri turlara rağbet gösteriyor. Turlara katılanlar, oltalar ile Dalyan Kanalı’nda avladıkları yengeçleri tekrar suya bırakıyor.

Durgun geçen turizm sezonunda alternatif bir çözüm olarak mavi yengeç avlama turları düzenlediklerini belirten turizmci Özay Akdoğan, “Genelde Rus ve Türk müşterilerimizin en çok ilgi duyduğu mavi yengeç avcılığı, bu yıl su ürünleri kooperatifi ile birlikte mavi yengeç avcılığı yapılabiliyor” diye konuştu.

Turlara katılan yerli ve yabancı tatilciler için olta takımları hazırladıklarını aktaran Akdoğan, “Balık veya tavuk derisi ile yengeç avcılığı yaptırıyoruz. Tutmuş oldukları yengeçlerin büyük bir bölümünü denize atıyorlar. Özellikle dişi ve küçük olanları ayırıyorlar. Olgun olanlar ise restoranlarımızda pişirilerek, misafirlerimize ikram ediliyor” dedi.

Mavi yengeç avlamanın, bu sezon ilgi gören bir tur haline geldiğini dile getiren Akdoğan, saat 9 buçukta başlayan turlar ile plaj bölgesine giden tatilcilerin sazlıkların arasında yengeç avlayabileceklerini sözlerine ekledi.

Rusya’dan tatile gelen Pavel İvanov ise bölgenin eşsiz güzellikte olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Dalyan’ı çok sevdik, tur ve plaj çok güzel, burada en önemli nokta yengeçleri tuttuktan sonra onları geri bırakmamızdı. Bu güzel gün için herkese teşekkür ederim.”