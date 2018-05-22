Tatile gelen 2 zanlı Milas’ta yakalandı

2016 yılında Sakarya ilinde iki grup arasında çıkan çatışmada bir gencin öldürülmesi olayına karışan, Erzurum 1981 doğumlu S.B.’nin iki, 1987 Sakarya doğumlu E.M.’nin ise 5 ayrı suçtan arama kaydı olan iki şahıs, tatil için geldikleri Bodrum’dan, Milas’a bağlı Ören Mahallesi’ne gezme amaçlı geldiklerinde, jandarmanın dikkati sonucu yakalandılar.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Ören Jandarma Karakolu’nda görevli ekiplerin şüphelenerek durdurdukları, yapılan GBT sorgulamalarında farklı suçlardan haklarında arama kaydı oldukları anlaşıldı. Bunun üzerine gözaltına alınan şahıslar, yapılan ilk sorgulamanın ardından Milas Adliyesi’ne sevk edildiler.

Öte yandan S.B. ve E.M.’nin Bodrum’da bir otelde kaldıkları ancak otel kaydı yaptırmadıkları ortaya çıktı. Yasa gereği bu tür konaklama işletmelerinin, düzenli bir şekilde kayıt tutması gerekirken, şahısların neden kaydını yapmadıkları da jandarma tarafından soruşturulmaya başlandı.