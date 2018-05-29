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29 Mayıs 2018 00:37

Tatile helen iki İngilizlerin cesetleri çadırda bulundu

Tatile Muğla’nın Fethiye ilçesinde, tatile gelen iki İngiliz’in kaldıkları çadırda cesetleri bulundu.

Tatile helen iki İngilizlerin cesetleri çadırda bulundu

29 Mayıs 2018 00:37


Edinilen bilgiye göre; Fethiye’ye 2 gün önce tatil için gelen İngiliz Samuel James (51) ile Jane Amanda (46) Günlüklü koyunda çadır kurdu.


Koy görevlileri, James ve Amanda’nın kaldığı çadıra kimsenin girip çıkmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen görevliler çadırı kontrol etmesi üzerine iki İngiliz’in cansızı bedenleri bulundu.


Haber verilmesi üzerine olay yerine Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.


Olay yerinde yapılan ön inceleme yapan Jandarma ekipleri ve cumhuriyet Savcısının cesetler üzerinde yaptığı ilk incelmede her herhangi bir kesici ve delici alet izine rastlanmadığı belirtildi.


İncelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan İngilizlerin cesetleri kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili Fethiye Cumhuriyet Savcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı.




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