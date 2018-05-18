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18 Mayıs 2018 16:50

TCG Komutanlarından Başkan Kocadon’a 19 Mayıs ziyareti

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Bodrum’da bulunan TCG komutanları, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti.

TCG Komutanlarından Başkan Kocadon’a 19 Mayıs ziyareti

18 Mayıs 2018 16:50


Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarete TCG Giresun Komutanı Deniz Yarbay Murat Aktaş, TCG Alb. Hakkı Burak Komutanı Deniz Yarbay Özgür Yucak, TCG Bodrum Komutanı Deniz Yarbay Ali Coşar ve 4’üncü Muhrip Filotillası Komodoru Deniz Kurmay Albay Ramazan Özoğul katıldı.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ilçede bulunan komutanlar, yaptıkları ziyarette günün anlam ve önemini içeren sohbetlerinin ardından Başkan Mehmet Kocadon’a, gemi donanmasına ait sembolik hediyeler sunarak çalışmalarında başarılar diledi.


Komutanlara ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Kocadon, vatan aşkı için her an görevde olan komutanlar ile gemi personeline ve tüm Milli Savunma güçlerine çalışmalarında kolaylık ve başarı dileklerinde bulundu.


Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’nde demirleyen TC askeri gemileri, 19 - 20 Mayıs tarihlerinde 10.00 - 12.00 ila 14.00 - 17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.




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