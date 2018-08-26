Tedavisi tamamlanan caretta carettalar denizle buluştu

İztuzu sahilinde düzenlenen törende görevliler tarafından kumsala getirilen deniz kaplumbağalarını yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi. Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği törende, DEKAMER’de tedavisi tamamlanan “Selda”, “Aybüke”, “Alya” ve “Uğur” isimli 4 kaplumbağa ile 50 yavru caretta caretta denize bırakıldı. Denize bırakılan kaplumbağaların suyla buluşma anını turistler ve plajda bulunanlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, kurtardıkları kaplumbağaların doğaya, türün tanıtımına ve popülasyonuna önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Tedavileri tamamlanan kaplumbağaların yanı sıra yuvalarda sıkışan yaklaşık 50 yavru kaplumbağayı da denizle buluşturduklarını belirten Prof. Dr. Kaska; “Yaz döneminde tedavi altında olan ve iyileşen kaplumbağalardan 4’ünü denize bıraktık. Bu kaplumbağalardan 3’ü caretta caretta, 1’i de yeşil deniz kaplumbağası.” diye konuştu.

- “Turizme katkı sağlıyor”

Yaptıkları çalışmaların Türkiye’de ve uluslararası alanda adını duyurduğunu ifade eden Kaska; “Yavrusundan, gencinden, yetişkinlerine kadar hepsinin bilimsel çalışma olarak dünyaya duyurulması, ülkemizin tanıtımı ve turizme katkı vermesi bakımında da önemli.” dedi.