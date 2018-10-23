Tehlikeli oyun hastanede bitti

Milas'ta faaliyet gösteren özel bir okulda, iddiaya göre arkadaşlarıyla tehlikeli bir oyun oynayan öğrenci yere düştü. Başından yaralan öğrencinin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Milas'ta faaliyet gösteren özel bir okulda, iddiaya göre arkadaşlarıyla tehlikeli bir oyun oynayan öğrenci yere düştü. Başından yaralan öğrencinin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; Milas'ta faaliyet gösteren özel bir okulda, 14 yaşındaki öğrenci Muhammet Efe Kocabaş iddiaya göre arkadaşlarıyla tehlikeli bir oyun oynamaya başladı. Kocabaş, arkadaşlarıyla oynarken yere düşerek başından ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, öğrenci Kocabaş 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk edildi.

Burada, acil ameliyata alınan öğrenci Kocabaş; sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine İzmir'e sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.