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Tek başına Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Bodrum’dan yasadışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy Adası’na geçmeye çalışan İran uyruklu bir kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum'dan yasadışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan İran uyruklu bir kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Diğer bir olayda ise 47 mülteci fiber tekne üzerinde ekiplerce yakalandı.


Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri devriye görevi esnasında batmak üzere olan bir bot tespit etti. Botun yanına yaklaşan ekipler, içerisinde İran uyruklu bir kaçak göçmenin olduğunu gördü. Sahil Güvenlik botuna alınan şahıs, karaya çıkartıldı. İran uyruklu kaçak göçmen daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi.


Öte yandan Akyarlar koyundan denize açılan, 'Kara-1' isimli fiber teknede 47 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin devriye esnasında durdurdukları teknede 18 Suriyeli, 25 Filistinli, 2 Somalili ve 2 Irak uyruklu olduğu tespit edilen 47 kaçak göçmen denizden kurtarıldı. 1 Türk kaptanını ise organizatör olduğu belirlenerek gözaltına aldı.

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