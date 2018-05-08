Teke yöresindeki çobanlar tiyatro ile tanıştı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Muğla Damızık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Fethiye Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü etkinlikte daha önce hiç tiyatro oyunu izlememiş kadınlara tiyatro izlettirildi.

Fethiye Belediyesi Kültür Merkezinde sergilenen "Kabzımal Cemile" adlı tiyatro oyununu Muğla, Antalya, Burdur’dan gelen 50 çoban ve ailelerinin yanı sıra Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Fethiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şaban Sarıkaya izledi.

Proje koordinatörü MSKÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Saatcı, iki sene önce Teke yöresindeki çobanlar arasında yaptıkları ankette çobanların hiç tiyatroya gitmediklerini tespit ettiklerini anlattı.

Sosyolojik olarak elde edilen sonuçların üzerine gittiklerini ve çobanlar için etkinliği düzenlemeye karar verdikleri belirten Saatcı, “Bu etkinlik belki de Türkiye’de seyircisi tamamen çobanlar olan bir tiyatro oyunu olacak. Bilimsel olarak tespit etmiş olduğumuz bir eksikliği sosyolojik olarak tamamlamaya çalıştık. Böylece çobanlarımızda görmüş olduğumuz bir eksikliği gidermenin yolunu gittik” dedi.

Saatcı etkinliğe genelde Fethiye ve çevresinden olmak üzere Burdur, Antalya ve Muğla’dan ailelerin katıldığını bildirdi.

Her çobanın kızı, anası, bacısı ya da eşinin olduğuna dikkat çeken Saatcı, “Çobanlar, ‘Yanımda bir hanımefendi olmadan ben bu işi yapamam’ diyor. Yüzde 85’i bu işi tek başına yapamayacağını söylüyor. Çobanlıkta süt sağımı, peynir yapımı, oğlakların bakımı kadınlarda. Çobanlık bir bakıma aile işletmesi oluyor. Bundan dolayı herkesin yanında kadın ve çocukları var” diye konuştu.